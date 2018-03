10 000 Krokusse bezaubern

Christiane Reuther



"So viele Krokusse - das ist eine Augenweide", war am Sonntag immer wieder von den Besuchern im Park des Schlosses im Knetzgauer Gemeindeteil Oberschwappach zu hören. Die Gemeinde Knetzgau, der Kulturverein Museum Schloss Oberschwappach und die Feuerwehr Oberschwappach hatten zu einem Krokusfest eingeladen.



Noch nicht alle in voller Blüte

Viele Besucher waren gekommen und haben sich bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen von den Blüten der 10 000 Krokusse verzaubern lassen. Mittlerweile könnten es auch schon mehr Blüten sein, auch wenn sie wetterbedingt in diesem Jahr noch nicht alle zur vollen Blüte gelangten.



Den Frühling eingeläutet

Vor zweieinhalb Jahren wurden zumindest 10 000 Blumen gepflanzt, wie Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus erklärte. Sinn und Zweck der damaligen Aktion war es, dass sich durch die Vermehrung der Blüten der ganze Schlosspark in eine bunte Blumenwiese verwandelt, um so den Frühling einzuläuten. Das Gemeindeoberhaupt versicherte, dass noch weitere Projekte folgen, um den Schlosspark für Gäste aufzuwerten. Am Rande des violetten Krokusfeldes wurden die Besucher mit Köstlichkeiten verwöhnt, die mit der Unterstützung der Mitglieder des Kulturvereins Museum Schloss Oberschwappach angeboten wurden.