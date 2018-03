1. FC Haßfurt muss beim Letzten kämpfen

Mit einem knappen 2:1-Erfolg beim Letzten TSV Westheim wahrte der 1. FC Haßfurt gestern Abend seine Chance im Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisliga Schweinfurt 2. Die Partie der Kreisklasse 4, TSV Aidhausen gegen die Spfr. Unterhohenried, wurde kurzfristig auf 12. Mai verlegt.



Kreisliga Schweinfurt 2

TSV Westheim -

1. FC Haßfurt 1:2

In der ersten Halbzeit hatte Westheim immer wieder Vorteile und ging hier durch Dusel völlig verdient in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. In der Phase verpasste es der TSV aber nachzulegen, denn Haßfurt war an dem Tag anfällig. Erst nach dem Wechsel kam der FCH auf und glich in der 50. Minute durch Schönbach aus. Auch jetzt hatte Westheim seine Möglichkeiten, doch es schlug auf der anderen Seite ein, denn in der 76. Min. markierte Schwemler das 1:2. Westheim schwächte sich dann durch eine Gelb-Rote Karte für Glos in der 80. Minute selbst, und in der 90. Minute erwischte es auch noch Frank mit der Ampelkarte. Dennoch wäre aber ein Unentschieden völlig gerecht gewesen, denn Westheim spielte immer gut mit.



Kreisklasse Itzgrund

TV Ebern II - TSV Heldritt 2:0

In einer beiderseits gut geführten Begegnung spielten die Eberner drei wichtige Punkte ein. In der ersten Hälfte hatten die Gäste im Feld leichte Vorteile und vor allem die besseren Möglichkeiten, doch stand die Eberner Abwehr hervorragend. Nach Wiederbeginn wurden die Hausherren zusehends stärker, und ein Traumtor von Andre Wetz aus 25 Metern bedeutete dann auch die Führung in der 65. Minute. In der 77. Minute fiel dann das 2:0 durch Bagher, was die die endgültige Entscheidung war.



A-Klasse Schweinfurt 5

FC Ziegelanger -

SG Wülflingen 1:4

Tor für Ziegelanger: 1:4 Zehner (80., Handelfmeter), Tore für Wülflingen: 0:1 Jalabi (7.), 0:2 Ullrich (33., Elfmeter), 0:3 Krause (34.), 0:4 Willinger (59.)



SC Lußberg-Rudendorf -

Spfr. Steinsfeld 1:0

Tor für Lußberg: 1:0 Güßbacher (90.)



SpVgg Untersteinbach -

SpVgg Roßstadt 1:2

Tor für Untersteinbach: 1:1 Marschall (75.), Tore für Roßstadt: 0:1 (40.), 1:2 (80.), Gelb-Rote Karte: Pfuhlmann (70., Untersteinbach)





A-Klasse Schweinfurt 3

SG Eltmann II -

SV Sylbach II 0:5

Tore für Sylbach: 0:1 Rother (56.), 0:2 Wesner (68.), 0:3 J. Brandl (72., Handelfmeter), 0:4 Zösch (90.), 0:5 Mühlbauer (91.)



SV Hofheim II -

SC Hesselbach II 6:0

Tore: 1:0 Beyer (7.), 2:0 Beyer (12.), 3:0 Stühler (23.), 4:0 Wunderlich (65.), 5:0 Beyer (85.), 6:0 Wunderlich (90.)





A-Klasse Coburg 1

Spfr. Unterpreppach II -

SpVgg Eicha II 5:2

Tore für Unterpreppach: Winkelmann (2), Lutsch, Grubelnig, Walz, Tore für Eicha: Rampel, Kraus



B-Klasse Schweinfurt 3

Erneut kassierte der SC Koppenwind die Punkte kampflos, da sein Gastgeber SC Geusfeld II gestern Abend gegen den Tabellenführer nicht antrat. sp/di/red