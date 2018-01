Zwei Unfälle nacheinander in Mittelfranken: Auto kracht in Rettungswagen - mehrere Verletzte

Zwei Unfälle kurz nacheinander ereigneten sich am Samstagmorgen bei Unterschwaningen im südwestlichen Mittelfranken. Das bestätigte die Polizei in Dinkelsbühl gegenüber inFranken.de.Der erste Unfall, und damit auch der Ausgangspunkt der Serie, geschah gegen 8.45 auf der Landstraße bei Unterschwaningen. Laut Polizei geriet eine Autofahrerin mit ihrem Wagen samt Beifahrer auf der schneeglatten Fahrbahn nach links in den Graben. Dort drehte sich das Fahrzeug. Andere Verkehrsteilnehmer sicherten die Unfallstelle und riefen einen Rettungswagen.Als dieser eintraf, versorgten die Sanitäter die beiden Fahrzeuginsassen. Eine Rettungssanitäterin brachte die Autofahrerin laut Polizei in den Sanitätswagen, um sich um sie zu kümmern. Der andere Sanitäter hielt sich zu dieser Zeit wohl neben dem Rettungsfahrzeug auf.In diesem Moment kam ein weiterer Autofahrer von Wassertrüdingen an der Unfallstelle vorbei und unterschätzte nach ersten Erkenntnissen der Polizei offenbar ebenfalls die Glätte der Straße und krachte in den Rettungswagen, so dass dieser auch in den Graben rutschte.Über die Schwere der Verletzungen der Fahrer und der Sanitäter ist noch nichts bekannt. Alle wurden aber in Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei kamen zwei weitere Rettungswagen und ein Hubschrauber an die Unfallstelle. Die Feuerwehren Unterschwaningen und Ehingen waren vor Ort.Es entstand erheblicher Sachschaden: Am Rettungswagen beläuft sich der Schaden wohl auf 50.000 Euro. Der zweite Unfallwagen ist ein Totalschaden und wird mit 35.000 Euro beziffert. Die Straße war gesperrt.