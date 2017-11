Zeugen gesucht: Mehrere Keller in Ansbach aufgebrochen - Hunderte Euro Schaden

Zeugen gesucht



Unbekannte Täter stiegen am Dienstag zwischen 06.30 Uhr bis 17.30 Uhr in die Kellerabteile der Hausnummern 12, 16 und 18 der Königsberger Straße in Ansbach ein. Hierbei entwendeten sie unter anderem ein Fahrrad, einen Kinderwagen, Autoreifen und Bekleidung. Der oder die Täter richteten dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro an und flüchteten unerkannt, so die Aussage der Polizei.Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0911 2112-3333.