Rothenburg ob der Tauber 17.12.2017

Streit eskaliert

Weihnachtsfeier in Mittelfranken eskaliert: Mann geht auf Chef seiner Freundin los

Gewaltsames Ende einer Weihnachtsfeier in Rothenburg in Mittelfranken: Ein 28-Jähriger griff den Vorgesetzten seiner Partnerin an.