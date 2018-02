Überfall auf Spielothek in Mittelfranken: Polizei fahndet nach bewaffnetem Mann

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend eine Spielothek in Dietenhofen (Landkreis Ansbach) überfallen. Die Polizei warnt vor dem möglicherweise bewaffneten Mann bittet um Zeugenhinweise.Gegen 22.55 Uhr betrat ein bislang Unbekannter die Spielothek in der Warzenfelder Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der maskierte Mann die Herausgabe von Bargeld und flüchtete daraufhin mit der Beute von mehreren Hundert Euro, teilte die Polizei mit. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Mann entkommen. Die allein anwesende Angestellte blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.Der Unbekannte war circa 160 cm bis 180 cm groß, dunkel gekleidet, führte einen dunklen Rucksack mit sich und war mit einer dunklen Sturmhaube maskiert. Der Mann führte außerdem eine dunkle Schusswaffe mit sich.Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 oder dem Polizeinotruf 110. Wer den Mann sieht, sollte extrem vorsichtig sein. Laut Polizei sei nicht auszuschließen, dass der Mann bewaffnet ist.