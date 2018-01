Trotz Erster Hilfe: Radfahrer in Mittelfranken stirbt an Verletzungen

Mehrere Zeugen beobachteten am Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, in Ansbach, wie ein Fahrradfahrer in der Uzstraße in Schrittgeschwindigkeit fuhr und aus ungeklärten Gründen plötzlich stürzte. Laut der Polizei schlug der Mann mit dem Kopf auf einem Treppenabsatz auf. Er trug keinen Helm.Ein Ehepaar leistete Erste Hilfe. Kurz darauf wurde der Verletzte vom Rettungsdienst ins Klinikum Ansbach gebracht. Allerdings waren die Verletzungen des Mannes jedoch so gravierend, dass er im Klinikum starb.