Tote Frau in öffentlicher Toilette in Ansbach aufgefunden

Am frühen Mittwochmorgen wurde eine leblose Frau in einer öffentlichen Toilette im Ansbacher Stadtgebiet aufgefunden. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.Am Dienstagabend begaben sich zwei Frauen (35 und 52 Jahre alt) und ein 50-jähriger Mann in eine Toilette am Ansbacher Bahnhofsplatz. Da alle drei Personen ohne festen Wohnsitz sind, beschlossen sie, die Nacht dort zu verbringen. Am Mittwochmorgen gegen 06:00 Uhr reagierte die 52-Jährige nicht auf die Weckversuche der Begleiter. Diese sprachen daraufhin vorbeigehende Passanten an, welche den Rettungsdienst verständigten.Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der 52-jährigen Frau feststellen. Die daraufhin durchgeführten Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei ergaben keine Hinweise, welche auf ein Fremdverschulden oder ein Gewaltverbrechen schließen lassen würden. Die Frau verstarb eines natürlichen Todes.