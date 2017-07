Sprenkleranlage defekt: Überschwemmung in Supermarkt in Rothenburg

In einem Einkaufsmarkt in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) ist M ittwochnacht eine Rohrleitung für eine Sprenkleranlage geplatzt. Dies setzte einen Teil des Supermarktes unter Wasser, wie die Polizei am Donnerstag (20. Juli) mitteilte.Das Rohr platze im "ZentRo" gegen 22.30 Uhr, die Sprinkleranlage ist für die Brandbekämpfung gedacht. Die Brandmeldeanlage selbst hat nicht ausgelöst, da diese aufgrund der aktuellen Umbauarbeiten deaktiviert war. An der Rohrsteckverbindung der Sprinkleranlage trat Wasser aus und setzte einen Teil des Marktes und der Waren unter Wasser.Die Rothenburger Feuerwehr stoppte den Wasseraustritt, pumpte das Wasser ab und sorgte mit Schiebern wieder für trockene Verhältnisse. Bei der Überschwemmung entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.