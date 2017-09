Schlafplatz gesucht: Hausfriedensbruch in Wohnwagen im Landkreis Ansbach

Am Sonntag, 24.09.2017, 04.30 Uhr, wurde der Polizei von einem 61-jährigen Mann mitgeteilt, dass am Festplatz Mooswiese ein unbekannter Mann in seinen Wohnwagen eingedrungen sei.



Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein 19-jähriger Besucher des Festplatzes einen Schlafplatz benötigte und sich hier letztlich den Wohnwagen des 61-Jährigen ausgesucht hatte. Dort verschaffte er sich Zutritt, um seinen Rausch auszuschlafen.



Nachdem der alkoholisierte 19-jährige (1,56 Promille) stark verschmutzte Kleidung trug, muss er nun auch noch für die Reinigung des Wohnmobils aufkommen.