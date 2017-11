Raub auf Supermarkt-Parkplatz in Mittelfranken: Polizei sucht Zeugen

Täterbeschreibung



Vier Männer im Alter von 21 bis 30 Jahren waren laut Polizei am Sonntagabend gegen 22 Uhr in der Erlbacher Straße in Rothenburg ob der Tauber unterwegs, als sie von zwei Unbekannten ausgeraubt wurden.Auf dem Parkplatz des Supermarktes "Lidl" wurden die Vier von zwei unbekannten Männern angesprochen, von denen einer am Boden saß und um Hilfe bat. Als die Männer dann auf die Hilfesuchenden zugingen, sprang der am Boden Sitzende plötzlich auf und forderte Geld.Dem 30-Jährigen wurde schließlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dem 24-Jährigen der Geldbeutel aus der Jacke gezogen. Die Unbekannten entwendeten daraus 60 Euro und flüchteten.Die beiden mutmaßlichen Räuber werden wie folgt beschrieben:Beide etwa 25 - 30 Jahre, ca. 175 bis 180 cm groß, sprachen deutsch und trugen dunkle Kapuzenjacken.Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.