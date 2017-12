Nachbarschaftsstreit eskaliert in Mittelfranken: Mit Baseballschläger zugeschlagen

Einem 31-jährigen Mieter eines Mehrfamilienhauses in Feuchtwangen (Kreis Ansbach) ist es am Freitagabend gegen 23.15 Uhr schlicht zu viel geworden. Nachdem er von dem Mieter (36) aus der Wohnung über ihm immer wieder provoziert wurde, indem auf den Boden geschlagen oder gestampft wurde und der 36-Jährige mehrfach an der Wohnungstüre auftrat und hierbei ausfällig wurde, schnappte sich der erzürnte Familienvater einen Baseball-Schläger, ging in die Wohnung über ihm und schlug damit dem Provokanten gegen den Kopf. Dieser zog sich hierdurch eine etwa fünf Zentimeter lange Platzwunde am Kopf zu, wie die Polizei mitteilte.Der Verletzte, bei dem die Atemalkoholüberprüfung mehr als 5,2 Promille erbrachte, zeigte sich auch gegenüber den Polizeibeamten sehr aggressiv und unkooperativ. Letztlich wurde die Wunde im Krankenhaus versorgt.Nachdem der 31-Jährige mit einem Baseballschläger zuschlug, wird gegen ihn ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.