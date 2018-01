Nach Flucht aus Bezirkskrankenhaus Ansbach: Sexualstraftäter gefasst?

Am 19. Januar hatte die Polizei die Fahndung nach Reinhard Peter J. öffentlich gemacht, jetzt ist der 47-Jährige offenbar in Hessen gefasst worden. Anita Traud von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wollte die Nachricht am frühen Montagnachmittag zwar noch nicht abschließend bestätigen, da noch einige Details geklärt werden müssten. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass J. in Frankfurt am Main gefasst wurde.



Seit der öffentlichen Fahndung war die die Verunsicherung vor allen Dingen bei Eltern in ganz Franken groß. Bei der Polizei waren immer wieder Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort des Gesuchten eingegangen. "Es sind eine Vielzahl von Hinweisen eingegangen. Eine heiße Spur gibt es aber noch nicht", hatte Anita Traud noch am Montagvormittag gesagt. Auch in den sozialen Medien waren regelmäßig Meldungen über den möglichen Aufenthaltsort in Mittel- und Unterfranken veröffentlicht worden.



Vor 25 Jahren verurteilt

Reinhard Peter J., war Anfang der 90er Jahre laut Polizei "wegen Sexualdelikten von erheblicher Bedeutung" zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Gericht ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der 1,60 Meter große und 100 Kilogramm schwere Mann lebt seither in der Fachklinik in Ansbach und hatte zuletzt regelmäßig Ausgang, um sich an die ersten Schritte zurück in die Freiheit zu gewöhnen.



Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.