Motorradfahrer bei Unfall im Landkreis Ansbach schwer verletzt

Am 23.08.2017, gegen 12.15 Uhr, wollte eine 24-jährige Pkw-Fahrerin von der Opfenrieder Straße kommend die nordwestliche Umgehungsstraße (Kreisstr. AN 2219) in Richtung Röckingen überqueren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten von rechts kommenden 59-jährigen Motorradfahrer.



Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß und anschließendem Sturz schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtsachschaden wird auf 30000 Euro geschätzt.