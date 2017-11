Motorradfahrer bei Überholmanöver nahe Dinkelsbühl schwer verletzt

Bei einem Unfall am Samstag (22. Juli) bei Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin übersah beim Abbiegen den überholenden Kradfahrer, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 40 Jahre alte Frau mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2220 von Dinkelsbühl in Richtung Burk. Hinter ihr befand sich ein 26 Jahre alter Motorradfahrer. Nachdem der Mann zum Überholen angesetzt hatte und sich auf gleicher Höhe mit dem Pkw befand, verlangsamte die Autofahrerin ihre Geschwindigkeit und bog nach links in Richtung Gersbronn ab. Dabei kollidierte ihr Pkw mit dem überholenden, geradeaus fahrenden Kradfahrer. Dieser schleuderte zunächst in die Einmündung, bevor er mit der Maschine im Grünstreifen zum Liegen kam.



Der Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und kam mit Hubschrauber in die Universitätsklinik. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7000 Euro.