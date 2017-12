Mittelfranken: Verwirrter Mann drohte von Hausdach abzustürzen

Warum ein 27-Jähriger am Donnerstagabend kurz vor 23 Uhr auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses herumturnte, stellte sich laut Polizei erst später heraus.



Zunächst ging von einem besorgten Bürger ein Notruf bei der Polizei ein. Demnach drohte im Bereich der Brauhausstraße eine Person vom Hausdach abzustürzen. Tatsächlich nahmen die sofort eintreffenden Beamten auf dem steilen Dach des zweistöckigen Hauses eine kauernde Person war, die sich in einer akuten Notlage befand. Auf den nassen Ziegeln drohte der Mann immer wieder abzustürzen und konnte sich nur mit Mühe in seiner Position halten.



Die verschlossene Wohnung im Dachgeschoss konnte glücklicherweise schnell geöffnet und der Mann über das Fenster ins Innere des Raumes gezogen werden, kurz bevor ihn die Kräfte verließen. Neben starkem Schwitzen wirkte der 27-Jährige stark verwirrt und hatte auffallende Ausfallerscheinungen, so dass der Verdacht auf Rauschgiftkonsum bestand.



Dies verstärkte sich auch, da der Verwirrte noch versuchte, eine geringe Menge der Substanz vor den Augen der Ordnungshüter zu verstecken. Der weitere Grund für seine nächtliche Aktion wurde auch noch geliefert.



Der Gerettete gab an, sich aus der Wohnung gesperrt zu haben und kam auf die glorreiche Idee, über das Dach durch ein Fenster zu steigen. Dass diese allerdings alle geschlossen waren, bedachte der Mann nicht und stand beziehungsweise saß dann in der misslichen Lage auf dem Dach und harrte auf das was noch kam.