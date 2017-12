Mittelfranken: Unbekannter greift 70-Jährigen unvermittelt an und schlägt ihm ins Gesicht

Zu einem brutalen Übergriff auf einen älteren Herrn kam es am Dienstagnachmittag in Ansbach. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der 70-Jährige gegen 17.00 in der Nähe seines Wohnhauses in der Dürrnerstraße aufgehalten.Plötzlich wurde der Mann von einem bislang unbekannten Täter angegriffen. Der Unbekannte schlug mit den Fäusten auf Gesicht und Körper des 70-Jährigen ein. Dieser konnte die Schläge jedoch abwehren und wurde nicht weiter verletzt.Der Angreifer war ca. 50 Jahre alt, 170 cm groß, kräftig, trug eine dunkle Jeans und eine graue kurze Jacke. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ansbach unter der Tel.Nr. 0981/9094-121 zu melden.