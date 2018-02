Mittelfranken: Unbekannte brechen in Geschäft ein und stehlen haufenweise Dessous

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 10. Februar brachen Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft in der Ansbacher Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum von 19 Uhr am Freitag bis 8 Uhr am Samstagmorgen in den Laden ein. Wie die Polizei mitteilt, gelangten sie über eine Tür in das Bekleidungsgeschäft in der Uzstraße. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.Aus dem Geschäft entwendeten die Unbekannten eine Vielzahl von Marken-Dessous. Der Entwendungsschaden befindet sich ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Euro-Bereich. Möglicherweise verließen die Unbekannten das Haus über einen Ausgang in Richtung Kannenstraße.Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.