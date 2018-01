Mittelfranken: Schüler (10) schießt mit Softairpistole auf Busfahrer - während der Fahrt

Wie die Polizei in Feuchtwangen berichtet, ereignete sich der Vorfall am Freitagmorgen. Um 07.50 Uhr fuhr der Zehnjähriger mit dem Schulbus von Bechhofen Richtung Arberg.Kurz nach Fahrtantritt schoss er mit einer Softairwaffe auf den Busfahrer und traf diesen am Kopf. Der Busfahrer erschrak und stoppte den Bus. Er stellte den Zehnjährigen zur Rede und nahm ihm die Waffe ab. Im Schulbus befanden sich zu der Zeit 15 Schüler.Bei der Waffe handelte es sich um eine Spielzeugwaffe aus der Plastikkugeln verschossen werden und keiner Erlaubnis bedarf. Sie machte jedoch vom Erscheinungsbild her den Anschein einer echten Waffe. Deshalb wurde die Waffe sichergestellt. Der Busfahrer klagte danach über Kopfschmerzen. Als strafunmündiges Kind muss der Zehnjährige jedoch keine strafrechtlichen Konsequenzen erwarten.