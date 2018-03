Mittelfranken: Obdachloser greift Passanten an und verletzt auch Polizisten

Zwei Menschen wurden in der Nacht auf Donnerstag in Ansbach von einem Wohnsitzlosen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, griff der amtsbekannte Mann gegen Mitternacht eine 35-Jährige und einen 67-Jährigen an.



Der Vorfall ereignete sich in der Jüdtstraße. Der 30-jährige Täter verletzte seine Opfer durch Schlagen, Kratzen und Beißen. Durch eine hinzugezogene Streifenbesatzung konnte die Situation vor Ort zunächst beruhigt werden.



Auch Polizisten angegriffen



Bei einer Überprüfung des 30-Jährigen stellten die Polizisten dann fest, dass gegen

den 30-Jährigen bereits ein aktueller Haftbefehl vorlag.



Beim Vollzug des Haftbefehls leistete der 30-Jährige dann Widerstand. Der 30-Jährige trat und biss einen eingesetzten Polizeibeamten, der dadurch leicht verletzt wurde.