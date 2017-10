Mittelfranken: Mann und Frau vergewaltigen 24-Jährige in Rothenburg und verletzen sie

In der Nacht auf Freitag kam es in Rothenburg ob der Tauber im Kreis Ansbach zu einem sexuellen Übergriff. Eine 24-Jährige wurde vergewaltigt. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag.



Die junge Frau war zu Besuch bei Bekannten und feierte in deren Wohnung. In der Nacht verließen alle zusammen die Wohnung und begaben sich zu einer Grünanlage in der Nähe des Bahnhofes. Dort wurde die Frau nach bisherigem Ermittlungsstand von einem 24-jährigen Mann mithilfe einer ebenfalls 24-jährigen Frau mit Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen.



Die Frau konnte nach der Tat flüchten und vertraute sich einem Passanten in der Nähe des Bahnhofs an, der die Polizei verständigte. Die junge Frau wurde während des Tatgeschehens verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.



Mit der Fahndung der Ansbacher Kriminalpolizei und der Rothenburger Polizei gelang es noch am Vormittag die beiden Tatverdächtigen zu identifizieren und festzunehmen. Das Duo wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.