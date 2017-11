Mittelfranken: Kind (5) schreit beim Toilettengang um Hilfe - Polizei rückt an

Hilferufe eines Kindes in einem Mehrfamilienhaus haben Zeugen in Ansbach am Mittwochnachmittag dazu veranlasst, die Polizei zu alarmieren.Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass die Rufe von einem fünf Jahre alten Kind kamen, der auf der Toilette saß und ein "großes Geschäft" verrichtete. Hierbei benötigte er allerdings die Hilfe seiner Mutter, nach der er auch lauthals rief. Die Mutter schlief jedoch im Wohnzimmer und bekam vom Anliegen ihres Sprösslings überhaupt nichts mit.Nachdem sich der Junge nicht mehr selbst zu helfen wusste, öffnete erden eingesetzten Polizeibeamten die Tür und das Ganze konnte aufgeklärt werden.