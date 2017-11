Mittelfranken: Junge springt über Absperrung - Feuerwehreinsatz mit Hydraulik-Schere

Wie die Polizei berichtet, musste die Ansbacher Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz mit dem hydraulischen Spreizer ausrücken.Ein Junge hatte in er Stadt eine Absperrung übersprungen. Beim Aufkommen verhakte sich der 9-Jährige in einem Gitter und blieb mit seinem Oberschenkel dort stecken. Weil ers ich nicht mit eigener Kraft befreien konnte, rückte die Feuerwehr Ansbach an.Sie zerschnitt das Gitter mit der hydraulischen Rettungsschere und barg den Jungen aus seiner misslichen Lage. Der 9-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.