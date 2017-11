Mittelfranken: Frau wird ausgeraubt, während sie auf Taxi wartet - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagfrüh (30.11.17) wurde eine Frau im Ansbacher Stadtgebiet von einem unbekannten Mann beraubt. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.Gegen 04:25 Uhr hatte sich eine 32-Jährige ein Taxi an die Kreuzung Würzburger Landstraße und Karpfenstraße bestellt. Als sie auf das Taxi wartete, kam ein unbekannter Mann auf sie zu, schubste sie und entriss ihr die Geldbörse. Anschließend flüchtete der Mann, der nach ihrer Aussage etwa 25 Jahre alt gewesen sein könnte. Die Frau wurde nicht verletzt.Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die die Tat beobachtet haben, oder sonst Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.