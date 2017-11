Mittelfranken: Feuerball auf Straße - Molotovcocktail aus fahrendem Auto geworfen

Wie die Polizei berichtet, kam es am Dienstagabend zur Explosion eines Molotovcocktails in Ansbach. Eine Polizeistreife bemerkte beim Spielplatz zwischen Rezatstraße und Wasserzell, dass aus einem fahrenden Auto ein Gegenstand geschmissen wurde. Beim Aufkommen auf der Straße explodierte dieser und ging in einem Feuerball in Flammen auf.Bei näherer Untersuchung des Tatorts stellten die Beamten fest, dass es sich bei der Brandbombe um einen Molotovcocktail gehandelt hatte. Ein Sachschaden entstand bei dem Vorfall nicht.Die Täter sind noch immer unbekannt, die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0981/9094114.