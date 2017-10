Mittelfranken: Fahranfängerin nach Unfall schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße bei Dombühl eine 18-jährige Autofahrerin schwer verletzt.Die Fahranfängerin hatte mit ihrem Kleinwagen die Kreisstraße in Richtung Kloster Sulz befahren, als sie im Verlauf einer leichten Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Wasserdurchlass prallte. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb mit Totalschaden liegen.Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde die Fahrerin mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Würzburg geflogen. Der Wert des Fahrzeugs betrug ca. 5000 Euro.