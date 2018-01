Mittelfranken: Fahndung nach vermisstem 75-Jährigen

Zeugen gesucht:



Der gesuchte Hermann D. besuchte am Mittwochabend ein Brauhaus im Leutershauser Ortsteil Jochsberg. Wie die Polizei mitteilt, machte er sich, gegen 21.00 Uhr, mit seinem Fahrrad (E-Bike der Marke "Raleigh, Farbe: schwarz) auf den Weg zu seinem circa vier Kilometer entfernten Wohnhaus in Leutershausen. Seitdem wird Hermann D. vermisst.Die polizeilichen Suchmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber, Personensuchhunde und Boote zum Einsatz kamen, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten und seines Fahrrades. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Gesuchte in einer hilfloser Lage befindet.Hermann D. wird wie folgt beschrieben: 75 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß, normale Statur, graues Haar. Hermann D. trug zuletzt einen türkisfarbenen Anorak und möglicherweise eine braune Schirmmütze. Das schwarze E-Bike der Marke "Raleigh" hat einen tiefen Einstieg.Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333, jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.