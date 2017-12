Mittelfranken: Eine Tote und ein Verletzter nach Wohnungsbrand

Am Mittwochmorgen wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Leutershausen (Kreis Ansbach) gerufen, weil ein Haus in Flammen aufgegangen war. Aus der Wohnung konnte eine ältere Dame geborgen werden, die jedoch trotz Reanimationsmaßnahmen noch im Rettungswagen ihren Verletzungen erlag. Eine weitere Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei.Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.