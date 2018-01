Mittelfranken: Auto überschlägt sich mehrfach - Fahrer schwer verletzt

Am Montagmorgen gegen 08.45 Uhr geriet ein 36-jähriger Pkw-Fahrer auf der Staatsstraße 2246 bei Neureuth mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Er war unterwegs in Richtung Schillingsfürst. Die Fahrt durch den Straßengraben endete an einem Baum, worauf sich der Pkw mehrfach überschlug und schließlich in einer Wiese auf dem Dach zum Liegen kam.Der sich alleine im Pkw befindliche Fahrer aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn ins Klinikum Ansbach.Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro, es musste abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Schillingsfürst und Brunst waren zur Bergung des verunglückten Fahrers und der Absicherung der Unfallstelle im Einsatz.Die Unfallursache dürfte nach ersten Erkenntnissen in nicht angepasster Geschwindigkeit zu suchen sein.