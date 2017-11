Mittelfranken: Auto rammt Wohnmobil - drei Verletzte

Bei einem Unfall wurden am Sonntag in Ansbach drei Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten gegen 16.25 Uhr ein Auto und ein Wohnmobil.Demnach wollte eine 23-Jährige mit ihrem Skoda auf der Bahnhofstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 66-jährigen Fahrer eines Wohnmobils, der von der Philipp-Zorn-Straße kommend die Kreuzung geradeaus überqueren wollte.Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv. Es kam zum Zusammenstoß, durch den sowohl die Verursacherin als auch ihr 29-jähriger Beifahrer sowie der Wohnmobilfahrer und dessen 55-jährige Beifahrerin verletzt wurden.An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.