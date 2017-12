Mittelfranken: 24- Jährige von zwei Frauen geschlagen, getreten und gewürgt

Nachbarn in der Altstadt von Rothenburg ob der Tauber gerieten zunächst in Streit, der sich von einer verbalen Auseinandersetzung aufschaukelte und in einer handgreiflichen Rauferei endete.



Wie die Polizei berichtet, wurde eine 24 Jahre alte Frau von zwei Nachbarinnen im Alter von 43 und 48 Jahren geschlagen, getreten und gewürgt. Die 24- Jährige musste sich auf Grund der erlittenen Verletzungen leichterer Art in ärztliche Behandlung begeben.



Gegen die beiden rabiaten Damen wird Anzeige wegen gefährlicher Köperverletzung erstattet. Die Hintergründe sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, der Alkohol spielte hier keine Rolle.