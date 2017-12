Mit Messer und Flasche: Streit zwischen Brüdern in Mittelfranken eskaliert

Am Mittwochabend wurde die Polizei in Feuchtwangen gegen 21 Uhr wegen eines unter Brüdern ausgebrochenen und zwischenzeitlich eskalierten Streits verständigt. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden alkoholisierten 26- und 31-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen zu Hause in Streit und bewaffneten sich hierbei zur "Verdeutlichung ihrer persönlichen Meinung" zunächst mit einer Wodka-Flasche bzw. einem Messer.Nachdem die Flasche im weiteren Verlauf der Streitigkeit zu Bruch ging, folgte ein Gerangel der Beiden am Boden. Hierbei zogen sich diese mehrere Schnittverletzungen aufgrund herumliegender Scherben zu. Nach erfolgter Trennung und Schlichtung musste der Ältere der Beiden mit Verdacht auf Nasenbeinbruch und einer Risswunde an der Lippe in das Krankenhaus gebracht werden.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme bei den Brüdern durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren wegen vorliegender Körperverletzungsdelikte eingeleitet.