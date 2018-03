Mit Kettensäge ins Bein geschnitten - schwerer Unfall in Mittelfranken

Zu einem Kettensägen-Unfall ist es am Mittwoch gegen 13.30 Uhr im mittelfränkischen Merkendorf (Landkreis Ansbach) gekommen. Ein Mann zog sich dabei eine starke Schnittwunde zu und musste schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.Wie die Polizei mitteilt, wollte um die Mittagszeit ein 31-Jähriger einen Baumstumpf mit einer Kettensäge (Schwertlänge ca. 80 Zentimeter) bearbeiten. Hierbei rutschte er jedoch ab und traf einen 64-Jährigen, der die Arbeiten beobachtete, am Bein. Der Mann erlitt eine schwere Schnittwunde und musste mit dem Hubschrauber in ein Nürnberger Krankenhaus eingeliefert werden.