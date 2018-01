Missbrauchsprozess gegen Arzt bei Ansbach: diese Strafe fordert die Anklage

Im Missbrauchsprozess gegen einen Arzt vor dem Landgericht in Ansbach hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren gefordert sowie ein fünfjähriges Berufsverbot. Die Anklage wirft dem Mediziner aus dem mittelfränkischen Feuchtwangen sexuellen Missbrauch von drei Patientinnen in mindestens 74 Fällen vor. Er soll das Vertrauensverhältnis zu den psychisch angeschlagenen Frauen ausgenutzt haben. "Die drei Patientinnen waren erheblich psychisch erkrankt, hatten Selbstmordgedanken, entwickelten eine emotionale Abhängigkeit vom Angeklagten und wurden durch sein Verhalten weiter traumatisiert", sagte Oberstaatsanwalt Michael Schrotberger in seinem Schlussvortrag am Mittwoch.Die Anwältin der Patientinnen, die als Nebenklägerinnen auftraten, sagte, ihre Mandantinnen litten noch immer sehr unter den Vorfällen. Sie seien aus der Therapie direkt in die nächste Therapie gekommen.Der Angeklagte entschuldigte sich in seinem Schlusswort bei den Opfern und bei seiner eigenen Familie. Schon zum Prozessauftakt Mitte Dezember hatte der 63 Jahre alte Arzt mit psychotherapeutischer Zusatzausbildung sexuelle Kontakte zu seinen Patientinnen zugegeben - diese seien aber in beiderseitigem Einverständnis gewesen. Sein Verteidiger forderte nun eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren und bat das Gericht, kein Berufsverbot zu verhängen - der 63-Jährige sei Arzt aus Leidenschaft. Das Urteil sollte noch am Nachmittag verkündet werden.