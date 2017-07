Mann masturbiert vor Frau in Ansbach und macht ihr Angebot

Der Exhibitionist zeigte sich der Geschädigten gegen 21:00 Uhr in der Rügländer Straße beim Durchgang zur Karlsbader Straße in schamverletzender Weise. Während er an sich sexuelle Handlungen vornahm, machte er der Frau ein anzügliches Angebot.



Nach der Tat flüchtete der Mann in Richtung Karlsbader Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos.



Täterbeschreibung: Etwa 170 cm groß, ca. 35 Jahre, dicke Figur, blasses Gesicht, kurze dunkle Haare, bekleidet mit blauer Jogginghose und hellem T-Shirt.



Die weiteren Ermittlungen werden von der Ansbacher Kriminalpolizei geführt. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.