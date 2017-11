Lehrberg: Drei Jugendliche verprügeln 15-Jährige und filmen Tat

Bei einer Schlägerei zwischen fünf Mädchen wurde am Samstag im Landkreis Ansbach eine 15-Jährige verletzt. Ein anderes Mädchen filmte die Tat.



Am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, besuchten zwei 15-jährige Mädchen die Kirchweih in Lehrberg. Während ihres Besuches wurden sie laut Polizei von einer Dreiergruppe weiblicher Jugendlicher, im Alter von 15 bis 16 Jahren beobachtet und verfolgt.



Grundlos und unvermittelt griff ein Mädchen aus der Dreiergruppe das andere Mädchen an. Als sich das Opfer verteidigen wollte, griff auch die zweite Jugendliche aus der Dreiergruppe ein und schlug zu. Die Dritte aus der Gruppe filmte die Tat. Die 15-jährige Geschädigte erlitt sichtbare Verletzungen.



Im Rahmen einer Fahndung konnten die drei Tatverdächtigen jugendliche Mädchen angetroffen werden. Weshalb die Dreiergruppe auf das andere Mädchen losgingen konnte noch nicht geklärt werden.