Kreis Ansbach: Lkw-Fahrer stirbt nach Herzinfarkt

Während der Fahrt auf der Autobahn 7 in Richtung Ulm hat ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer im Landkreis Ansbach am Samstagabend gegen 21.40 Uhr einen Herzinfarkt erlitten, berichtet die Polizeiinspektion Rothenburg. Dadurch geriet der Mann mit seinem Sattelzug nach rechts auf die Standspur und prallte auf das Auto eines Streckenkontrolleurs.



Bei dem Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Kontrolleur im Auto nur leicht verletzt wurde, brachte der Rettungsdienst den Lkw-Fahrer mit seinen Herzbeschwerden ins Rothenburger Krankenhaus. Dort starb der 58-Jährige in den frühen Morgenstunden nach ersten Erkenntnissen an den Folgen des Herzinfarktes.



Die Unfallstelle wurde durch Arbeiter der Autobahnmeisterei Neusitz abgesichert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.