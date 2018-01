Kreis Ansbach: Fahrradfahrerin stürzt wetterbedingt und verletz sich schwer

Am Mittwochvormittag wurden die Polizei und Rettungskräfte gegen 10:50 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall einer Radfahrerin in Dentlein am Forst informiert.Wie die Polizei berichtet, war eine 69-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem E-Bike die Dinkelsbühler Straße ortseinwärts gefahren und ist hierbei bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen alleinbeteiligt gestürzt ist.Nachdem diese mit dem Kopf auf die Fahrbahn gefallen ist, wurde umgehend eine notärztliche Erstbehandlung eingeleitet. Die schwer verletzte Frau wurde in die Chirurgie nach Erlangen verbracht.