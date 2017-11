Kreis Ansbach: Betrunkener schießt nach Taxifahrt auf Fahrer

Am späten Freitagabend schoss in Schnelldorf (Lkrs. Ansbach) ein 62-Jähriger mit einer Pistole auf einen Taxifahrer. Dies berichtet die Polizei. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.



Der alkoholisierte, (knapp zwei Promille) 62-Jährige ließ sich von einem Taxi gegen 23:00 Uhr zu seinem Wohnanwesen in Schnelldorf fahren. Um die Rechnung von circa 60 Euro zu bezahlen bat er den Taxifahrer in die Küche seiner Wohnung. Der 62-Jährige verließ dann die Küche und kam nach mehreren Minuten mit einer Pistole bewaffnet zurück. Er forderte den Taxifahrer auf die Wohnung zu verlassen und feuerte dann mehrere Schüsse auf diesen ab.



Als der Taxifahrer realisierte, dass es sich bei der Pistole um eine Schreckschusswaffe handelte überwältigte er den 62-Jährigen, entwaffnete ihn, verständigte die Polizei und hielt ihn bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Feuchtwangen fest. Der 66-jährige Taxifahrer blieb glücklicherweise unverletzt.



Der 62-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung.