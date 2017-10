Vermisster Junge (9) in Ansbach dank Zeugenhinweis gefunden

Der vermisste Neunjährige aus Ansbach konnte am Donnerstagabend gefunden werden. Wie die Polizei mitteilt, fand eine Polizeistreife den Jungen und brachte ihn wohlbehalten zu seiner Mutter.



Der Junge war am Mittwoch in der Nähe des Ansbacher Bahnhofs verschwunden. Am Donnerstag rief die Polizei nach erfolgloser Suche die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Zahlreiche Hinweise seien eingegangen - einer von ihnen habe letztlich zum Auffinden des Jungen geführt.



Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Helfern.