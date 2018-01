Irrfahrt in Mittelfranken: 75-jähriger Autofahrer verursacht mehrere Kollisionen

Unfallflucht



Ein 75-jähriger Autofahrer verursachte am Montagnachmittag gleich mehrere Unfälle bei Ansbach. Laut der Polizei machte der Rentner einen geistesabwesenden Eindruck.Eine 44-jährige fuhr die Feuchtwanger Straße stadtauswärts, als der Rentner hinter ihr immer wieder dicht auffuhr, so dass sie einen Anstoß befürchtete. Auch nachdem sie aus der Stadt gefahren sind, wiederholte sich das im Waldstück Richtung Elpersdorf einige Male.Im Rückspiegel sah sie, wie das Fahrzeug teilweise rechts aufs Bankett und dann wieder auf die Gegenspur geriet.Als sie dann im Begriff war, sich auf die Linksabbiegespur nach Elpersdorf einzufädeln, schoss der Wagen plötzlich heran und prallte auf ihr Auto. Der Auffahrer fuhr jedoch weiter Richtung Feuchtwangen, obwohl am Wagen der 44-Jährigen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand und sie zudem leicht verletzt wurde.Ihre Mitfahrerin notierte sich das Kennzeichen. Die hinzugerufene Polizei brauchte nicht lange fahnden.Im Ortsteil Windmühle fand die Irrfahrt des Verursachers ein Ende. Dort geriet der Rentner am Ortseingang über die Verkehrsinsel, fuhr über die Gegenfahrbahn und prallte nach kurzer Schleuderfahrt frontal gegen eine Straßenlaterne, die wiederum teilweise auf die Straße stürzte.Erst nach Überfahren des Gehweges brachte ein Zauntor und eine Holzbank das Gefährt zum Stehen.Der Verursacher machte auf Ersthelfer einen geistesabwesenden Eindruck. Da er nicht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand wird vermutet, dass eine plötzlich akut einsetzende gesundheitliche Beeinträchtigung zu dieser Chaosfahrt führte. Der durch den zweiten Unfall entstandene Schaden beläuft sich übrigens auf weitere rund 12.000 Euro.