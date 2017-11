Herrieden: 86-Jähriger verursacht Unfallserie - Polizei spricht von "Horrorfahrt"

Kollision mit Gegenverkehr



Ein betagtes Ehepaar hat am Dienstag gleich eine ganze Unfallserie verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war ein 86-jähriger Senior aus einem Feuchtwanger Ortsteil mit seiner 82-jährigen Frau am Morgen auf dem Weg zu einem Arzttermin. Gleich mehrfach verlor er die Kontrolle - die Polizei spricht von einer "Horrorfahrt".Bereits zwischen Birkach und Sickersdorf geriet der Fahrer demnach ohne ersichtlichem Grund in einem leichten Kurvenbereich nach links über die Fahrbahnmitte, überfuhr ein paar Leitpfosten und das Bankett und schaffte es dennoch, nach einigen Metern Fahrt in Schräglage am Graben entlang wieder auf die Straße zu lenken.Der entstandene Schaden von wohl 150 Euro ließ ihn nicht innehalten. Er setzte seine Fahrt noch gute fünf Kilometer unbeirrt fort, bevor ihm das nächste Missgeschick passierte: Zwischen Brünst und Herrieden lenkte er diesmal zu stark auf das rechte Bankett und geriet beim Gegenlenken nach links über die Fahrbahnmitte. Diesmal herrschte allerdings Gegenverkehr und er kollidierte mit dem von einem 66-jährigen Mann gesteuerten Geländewagen. Glück hatte der Verursacher trotzdem, da sich die beiden Fahrzeuge nur streiften.Auch dieser Unfall bewegte den Senior nicht zum Anhalten. Trotz eines erheblichen Reifenschadens setzte er auf der Felge fahrend seine Fahrt fort, war aber nun derart verwirrt, dass er auf dem weiteren kurzen Weg nach Herrieden auch noch falsch abbog und seine Fahrt Richtung Thann fortsetzte. Nach nochmals rund fünf Kilometern beendete er seinen Ausflug dann ohne weiteren Schaden.Dieser summierte sich allerdings auf nun insgesamt über 8000 Euro. Als die Ordnungshüter den Verursacher letztlich antrafen, machte er, möglicherweise verstärkt durch die aktuellen Ereignisse, nicht den Eindruck, den Anforderungen des Straßenverkehrs weiter gewachsen zu sein.Eins sofortige Sicherstellung des Führerscheins unterblieb, weil das Fahrzeug des Mannes manövrierunfähig war und er somit keine weitere Gefahrensituationen schaffen kann. Er wurde in die Obhut seiner Angehörigen übergeben.