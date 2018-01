Frontalcrash auf der B13: Fahrer eingeklemmt - Bundesstraße gesperrt

Auf der B13 hat sich am Freitagnachmittag zwischen Ansbach und der Ausfahrt Brodswinden ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos kollidierten frontal im Gegenverkehr.Dabei wurde das eine Fahrzeug so stark verformt, dass die Feuerwehr den eingeklemmten Fahrer mit schwerem Gerät befreien musste.Derzeit ist noch unklar, wie viele Personen sich in den Fahrzeugen befanden und wie viele Verletzte der Unfall gefordert hat. Aktuell ist die B13 in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt.