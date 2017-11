Eingeklemmt und schwer verletzt - Frontalcrash in Mittelfranken

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Ansbach und Sachsen bei Ansbach (Lkrs. Ansbach). Wie die Polizei mitteilt, wurden zwei Personen schwer verletzt.Gegen 08:00 Uhr kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge (Opel und Ford) auf der ST2223 zwischen Alberndorf und Ansbach. Die beiden Fahrer wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Fahrzeuglenker so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.