Der schönste Weihnachtsmarkt Frankens? Das sagen die inFranken.de- Facebook-Fans

Das besonders weihnachtliche Ambiente





Was wird auf dem Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt verkauft?





Warum der Weihnachtsmarkt bei Kindern so beliebt ist?





Das Programm





Wann kann man den Weihnachtsmarkt in Dinkelsbühl besuchen?



Wir haben die inFranken.de-Facebook-Fans gefragt, welcher Weihnachtsmarkt der schönste in Franken ist. Dabei ist auf Platz 1 der Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt gelandet . Dieser findet natürlich auch in diesem Jahr wieder statt und zwar unter dem Motto "Ihr Kinderlein kommet". Die Stadt erinnert damit an ihren einst berühmten Sohn Christoph von Schmid, der den Text zu "Ihr Kinderlein kommet" verfasste. Besucht werden kann der Weihnachtsmarkt ab dem 30. November. Doch was macht den Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt zu einem der schönsten in Franken?Zum einen ist Dinkelsbühl vom Magazin Focus zur schönste Altstadt Deutschlands gekürt worden. Also auch ohne Weihnachtsschmuck kann sich ein Besuch der Stadt lohnen. Der Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt findet im idyllischen Innenhof des Heiliggeistspitals statt. In der Straße dort liegt eine romantische Stimmung in der Luft. Die Buden aus Holz wurden mit Ästen verziert und laden zum Stöbern ein.Doch nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt ist es weihnachtlich geschmückt, sondern auch auf den Weg dorthin, durch die verwinkelten Gassen und über malerische Plätze, bekommt man Lust auf die Weihnachtszeit. Auf den Weg zum Weihnachtsmarkt oder auf dem Heimweg lohnt sich ein Besuch des Münsters St. Georg mit der fast 60 Quadratmeter großen Krippe.Besonders sind die Stände im Spitalgebäude selbst. Dort stellen Künstler und Kunsthandwerker aus der Region ihre Produkte aus. Diese sind oft aus reiner Handarbeit entstanden. Folglich gibt es dort Unikate aus Holz, Ton, Papier, Stoff, Filz und vieles mehr. Wer also ein besonders ausgefallenes Weihnachtsgeschenk sucht, ist in Dinkelsbühl genau richtig. Auch der Dinkelsbühler Künstler Jürgen Pleikies zeigt seine Arbeiten.In den Buden draußen werden neben Christbaumschmuck auch Spielzeug und Gewürze verkauft.Nicht fehlen dürfen natürlich Glühwein, Bratwürste und Lebkuchen.Auch bei den zehn schönsten Weihnachtsmärkten für Kinder haben unsere Facebook-Nutzer Dinkelsbühl an die Spitze gewählt . Die große Modell-Eisenbahn scheint Kinderherzen höher schlagen zu lassen und sie warten gespannt auf den Nikolaus, der täglich auf den Weihnachtsmarkt kommt. Auch im übrigen Programm ist für Kinder etwas dabei. Am Samstag, den 2. Dezember, kann man Plätzchen backen wie zu Omas Zeiten. Am 10. Dezember wird "Arielle, die kleine Meerjungfrau" als Theater im Spitalhof aufgeführt.Zur späteren Stunde gibt es dann auch etwas für die, die es in der Weihnachtszeit nicht nur besinnlich mögen, sondern auch mal etwas Party machen wollen. Am 1. Dezember kann man das zum Beispiel bei der Tanz-Schlagernacht mit Birgit Langer und "Die Schornsteinfeger" ab 19.30 Uhr. Oder am 9. Dezember mit der "Großen Tanzparty" in der Tanzmetropole Neustädtlein. Auch gibt es ein "Adventscafé" in Sonjas Gartenreich zum Entspannen. Dazu kommen tägliche Konzerte und Führungen zu verschiedenen Themen.Für die, die jetzt auch einmal unbedingt auf den Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt wollen, hier noch ein paar wichtige Infos: Los geht's ab dem 30.November. Der Weihnachtsmarkt läuft bis zum 22. Dezember. Geöffnet ist der Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt montags bis freitags von 13:00 bis 20:00 Uhr, sowie samstags und sonntags von 11:00 bis 20:00 Uhr.