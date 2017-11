Bei Dinkelsbühl: Motorradfahrer fuhr 114 km/h zu schnell

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße AN 44, zwischen Dinkelsbühl und Fichtenau im Kreis Ansbach, wurde ein Motorradfahrer mit 214 km/h gemessen. An der Messstelle, in deren Bereich sich im Mai ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete, ist eine lediglich eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erlaubt, wie die Polizei Dinkelsbühl mitteilte.Insgesamt kam es zu 52 Verstößen, fünf Verkehrsteilnehmer müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen.Der oben genannte Motorradfahrer muss mit 1360 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.