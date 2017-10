Auto überschlägt sich in Ansbach: Vier Menschen verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Ansbach . Bei diesem stießen zwei Fahrzeuge zusammen und eines wurde auf ein drittes Fahrzeug geschleudert. Eine Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto geborgen werden.



Wie die Polizei berichtet, war am Donnerstag ein 18- Jähriger auf der Adalbert-Pilipp-Straße stadteinwärts unterwegs. Bei ihm im Fahrzeug befand sich als Beifahrer ein 19-Jähriger und auf dem Rücksitz des Autos ein 21 Jahre alter Mann.



An der Kreuzung zur Matthias-Oechsler-Straße fuhr der 18-Jährige mit seinem KIA Rio ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich ein. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage an dieser Kreuzung ausgeschaltet.



Eine 61 Jahre alte Frau war mit ihrem Suzuki Alto auf der Matthias-Oechsler-Straße stadteinwärts gefahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, wobei sich der KIA Rio überschlug und anschließend gegen einen aus der Bahnhofstraße kommenden Auto der Marke Mazda prallte.





Vier Menschen mussten ins Krankenhaus





Bei dem Verkehrsunfall wurde die 61 Jahre alte Fahrerin des Suzuki Alto in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Ansbach geborgen werden. Sie wurde stationär im Klinikum Ansbach aufgenommen.



Der 18 Jahre alte Fahrer des unfallverursachenden Autos, sowie sein 19-jähriger Beifahrer und der 21-jährige Mitfahrer wurden ebenfalls ins Klinikum Ansbach eingeliefert. Der 26-jährige Fahrer des Pkw Mazda blieb unverletzt.



An allen Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Dieser beträgt am KIA Rio ungefähr 10.000 Euro, der Sachschaden am Suzuki Alto beträgt ungefähr 7.500 Euro und am Pkw Mazda entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.



Alle Fahrzeuge mussten nach dem Verkehrsunfall abgeschleppt werden. Anlässlich dieses Verkehrsunfalls war die Feuerwehr Ansbach mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort, das BRK war mit zwei Sankas und einem Notarzt im Einsatz. Die Unfallstelle musste zeitweise komplett gesperrt werden.