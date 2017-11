Ansbach: Versuchte Vergewaltigung im Rauchereck einer Kneipe

Am Sonntag (23. Juli) ist es zu einem sexuell motivierten Übergriff auf eine Frau in Ansbach gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau während des Aufenthalts in einer Bar von dem 24 Jahre alten Tatverdächtigen angegangen worden.



Die junge Frau befand sich gegen 4.15 Uhr in einer Bar in der Schwanenstraße und hielt sich zum Rauchen im Bereich des Hinterhofs auf. Dort traf die Frau auf den späteren Tatverdächtigen. Dieser verhielt sich gegenüber der Frau zunächst obszön aufdringlich. In der Folge ging der Tatverdächtige jedoch noch weiter und riss die Frau zu Boden, um sie in sexuell motivierter Absicht anzugehen. Ein Angestellter der Bar wurde durch Schreie auf das Geschehen aufmerksam und kam der Frau zu Hilfe. Er hielt den 24-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.



Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken wurde verständigt und leitete wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung erste Maßnahmen ein. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat für Sexualdelikte bei der Kriminalpolizei Ansbach übernommen.