Ansbach: Randale und Körperverletzung - Betrunkener Besucher rastet völlig aus

Als ein 39-Jähriger am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in seine Wohnung in der Nürnberger Straße in Ansbach zurückkehrte, erlebte er eine böse Überraschung.



Wie die Polizei berichtet, hatte der 39-Jährige einen Bekannten zu Besuch, der sich während der Abwesenheit seines Gastgebers ausgesperrt hatte. Der betrunkene Gast versuchte daher, die Tür einzutreten - und beschädigte dabei einen Schuhschrank.



Allerdings hatte sich der betrunkene 30-Jährige in der Tür geirrt - und die Wohnungstür eines anderen Mieters beschädigt. Als er seinen Irrtum erkannte, begab er sich zur Wohnung des ursprünglichen Gastgebers, trat nun dessen Tür ein und legte sich schlafen.



Als der Eigentümer heimkam, weckte er seinen Gast, nachdem er den Schaden in Höhe von 250 Euro entdeckt hatte. Der 30-Jährige sah seinen Fehler jedoch nicht ein: Er quittierte die Gastfreundschaft des 39-Jährigen mit einem Kopfstoß. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.