Ansbach: Frau will entlaufenen Hund einfangen - und wird gebissen

Ein Hund hatte sich am Mittwoch in der Gemeinde Neusitz unbemerkt aus einem umzäunten Garten unter dem Zaun hindurch in die Freiheit gegraben. Eine 33 Jahre alte Frau sah den entlaufenen Hund gegen 14.00 Uhr in einem Acker zwischen Schweinsdorf und Hartershofen.



Laut Angaben der Polizei versuchte die Frau, den Hund einzufangen, um ihn der Halterin zurückzubringen. Nach einiger Zeit gelang es ihr schließlich, den Hund am Schultergurt festzuhalten.



Dieser war damit wohl nicht einverstanden und biss die Frau in beide Hände, so dass sie vom BRK ambulant behandelt werden musste. Schließlich kam noch die Hundehalterin hinzu und konnte das Tier wieder in Obhut nehmen.